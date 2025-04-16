Выбор редакции: Карелия тонет в мусоре и новые лица во власти

Нелегальных торговцев ловили на Почтовой площади в Петрозаводске.

Перемены в погоде обещают на Пасху.

Два важных назначения в Карелии. Минсельхоз республики после скандального коррупционера Владимира Лабинова возглавила Ольга Палкина. Госкомитет по ценам и тарифам возглавил бывший следователь.

Национальный район захотели «ликвидировать» в Карелии.

Труп мужчины с ранами на теле нашли в квартире в Кондопоге.

Проблему с мусором в Карелии разглядели даже в Госдуме.

Советскую мозаику на стене Дома культуры спасают в Питкяранте.

Траурницу встретили в Карелии.

Глухарь спел и станцевал на лыжне.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.