16 апреля 2025, 22:00
Выбор редакции: Карелия тонет в мусоре и новые лица во власти
Вспоминаем события уходящей среды, 16 апреля
фото © «Петрозаводск говорит»
Нелегальных торговцев ловили на Почтовой площади в Петрозаводске.
Перемены в погоде обещают на Пасху.
Два важных назначения в Карелии. Минсельхоз республики после скандального коррупционера Владимира Лабинова возглавила Ольга Палкина. Госкомитет по ценам и тарифам возглавил бывший следователь.
Национальный район захотели «ликвидировать» в Карелии.
Труп мужчины с ранами на теле нашли в квартире в Кондопоге.
Проблему с мусором в Карелии разглядели даже в Госдуме.
Советскую мозаику на стене Дома культуры спасают в Питкяранте.
Траурницу встретили в Карелии.
Глухарь спел и станцевал на лыжне.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.