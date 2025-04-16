В Карелии захотели «ликвидировать» национальный район

Реформа преобразования местного самоуправления шагает по Карелии и добралась до Пряжинского национального муниципального района.

Все поселения, входящие в состав района, хотят объединить в округ. Вопрос преобразования выносят на публичные слушания.

В Эссойльском поселении этот вопрос вынесен на общественные слушания, они пройдут 24 апреля в 17 часов. © «Петрозаводск говорит»