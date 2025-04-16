16 апреля 2025, 10:13
Общество

В Карелии захотели «ликвидировать» национальный район

В Эссойле пройдут публичные слушания по вопросу преобразования Пряжинского района в округ
голосование
фото: freepik.com

Реформа преобразования местного самоуправления шагает по Карелии и добралась до Пряжинского национального муниципального района.

Все поселения, входящие в состав района, хотят объединить в округ. Вопрос преобразования выносят на публичные слушания.

В Эссойльском поселении этот вопрос вынесен на общественные слушания, они пройдут 24 апреля в 17 часов. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
новости Карелии
Пряжинский район
округ
публичные слушания
Эссойла