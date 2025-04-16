Назначен новый руководитель госкомитета Карелии по ценам и тарифам

Новым руководителем государственного комитета Карелии по ценам и тарифам назначен Улан Кензеев. Об этом стало известно из официальных источников.

Улан Кензеев стал исполняющим обязанности председателя госкомитета с сегодняшнего дня, 16 апреля.

Новый руководитель ведомства много лет проработал в следственных органах. С 2012 года он возглавлял отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Карелии. Кензеев имеет большой опыт юридической практики и существенный стаж руководящей работы.

Улану Кензееву предстоит решать многие острые проблемы, в том числе вопросы тарифов на жилищно-коммунальные услуги для жителей Карелии. © «Петрозаводск говорит»