Выбор редакции: город во тьме и продление автобусного маршрута
Вечером 30 января центр Петрозаводска внезапно погрузился во тьму, свет вырубился внезапно и по неизвестной пока причине.
Стало известно, что в Петрозаводске продлят автобусный маршрут до Финского проезда для удобства жителей Древлянки.
Россыпнов заявил, что проблема с завышенными счетами за электроэнергию в основном решена.
Отопление и горячая вода пропали в десятках домов в Петрозаводске.
Собака напала на ребенка в Сегеже, но в больнице не оказалось вакцины от бешенства.
Стало известно, что за семь лет население республики сократилось почти на 62 тысячи человек. В Карелии утвердили региональную программу «Активное долголетие».
Организацию питания в больнице скорой помощи пообещали взять на постоянный контроль и запустить горячую линию.
Таким запомнился нам этот день. Увидимся завтра. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи. // фото: «Петрозаводск говорит»