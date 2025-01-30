Выбор редакции: город во тьме и продление автобусного маршрута

Вечером 30 января центр Петрозаводска внезапно погрузился во тьму, свет вырубился внезапно и по неизвестной пока причине.

Стало известно, что в Петрозаводске продлят автобусный маршрут до Финского проезда для удобства жителей Древлянки.

Россыпнов заявил, что проблема с завышенными счетами за электроэнергию в основном решена.

Отопление и горячая вода пропали в десятках домов в Петрозаводске.

Собака напала на ребенка в Сегеже, но в больнице не оказалось вакцины от бешенства.

Стало известно, что за семь лет население республики сократилось почти на 62 тысячи человек. В Карелии утвердили региональную программу «Активное долголетие».

Организацию питания в больнице скорой помощи пообещали взять на постоянный контроль и запустить горячую линию.

Таким запомнился нам этот день. Увидимся завтра. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи. // фото: «Петрозаводск говорит»