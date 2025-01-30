В Карелии обязали установить освещение на опасном участке дороги

В селе Крошнозеро Пряжинского района на муниципальной автодороге по улице Магистральной расположена автобусная остановка, однако освещение на ней отсутствует.

Прокуратура провела проверку и выявила, что отсутствие фонарей создает угрозу безопасности дорожного движения, сообщили в надзорном ведомстве.

По итогам расследования прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать районную администрацию установить уличное освещение на остановке. Суд удовлетворил требования, обязав местные власти принять необходимые меры. Исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры. // фото: «Петрозаводск говорит»