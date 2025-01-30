Проверку питания проведут в больнице из-за появившейся фотографии

Питание в одной из больниц Петрозаводска вновь оказалось в центре внимания.

Фотография ужина в больнице скорой медицинской помощи появилась в телеграм-канале From Karelia with Freedom.

«Пациенту с трудом удалось обнаружить в тарелке мясо. Оно на кончике ложки»,

- указывали в источнике.

Питание пациентам с 1 октября 2024 года предоставляет фирма «Каудаль». Между тем в одном из отделений висела табличка, что кормит пациентов «Диетгрупп». Эту табличку убрали, сообщили в паблике больницы. Там же написали, что размер порции соответствует нормам.

Однако питание в больнице все-таки решили взять на контроль и провести проверку. С такой просьбой главврач Наталья Алонцева обратилась к председателю Общественного совета при минздраве Карелии Валерию Тольскому. Проверку пообещали провести уже в ближайшее время. Более того организацию питания обещают контролировать на постоянной основе. В больнице также решили организовать горячую линию по питанию.

«Любые нарушения будут экстренно исправляться», - пообещала Алонцева.