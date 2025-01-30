Часть петрозаводчан осталась без кабельного телевидения

В Петрозаводске перестало работать кабельное телевидение, которое обслуживало ООО «Телетория».

Многие пытались связаться с руководством компании по телефонам, указанным в договорах, но безрезультатно. Пункты приема платежей закрыты «по техническим причинам», а главный офис компании закрыт без всякой информации, пожаловалась нашей редакции читательница.

«Многие жители оплачивают услуги ни на один месяц вперед, а телевидение не работает», - поделилась своими переживаниями читательница.

С неработающим кабельным столкнулись на Древлянке, Кукковке, Перевалке, на Ключевой, в части центра города. На проблему с вещанием обратил внимание карельский депутат Ройне Изюмов.

«Телефоны компании «Телетория» молчат, офисы закрыты, никакой связи с абонентами нет. Единственная информация – сухое объявление в группе: «Вещание отсутствует по техническим причинам. Ведутся восстановительные работы».

Парламентарий обратился в прокуратуру. // фото freepik.com