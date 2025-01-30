Спасатели достали «затонувший» на озере автобус

Масштабные учения МЧС России «Безопасная Арктика-2025» прошли в Сегеже 29 января.

По легенде на станции «Сегежа» столкнулись и сошли с путей пассажирский и грузовой составы. В вагонах оказались заблокированы 36 человек.

Цистерны с дизельным топливом опрокинулись и повредили близлежащую дорогу из-за чего двигавшийся автобус потерял управление, выехал на лед озера Выг и затонул. Параллельно загорелся один из штабелей местного целлюлозно-бумажного комбината.

Спасатели помогли выбраться людям из вагонов, передали медикам, остановили течь с помощью спецустройства и устранили разлив. На месте ДТП спасатели использовали суда на воздушной подушке и аэролодки.

Водолазы провели обследование и разведку для поднятия автобуса. Медики эвакуировали санитарной авиацией четырех условно пострадавших.

На ЦБК работал пожарный поезд. Применялись как стандартные средства тушения, так и новейшее пожарное оборудование.

В рамках учений на территории регионов Арктической зоны России и в Оренбургской области были отработаны практические мероприятия по ликвидации последствий различных аварий на земле, на воде и под водой. // фото пресс-службы МЧС Карелии