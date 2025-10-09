Всероссийский день приема педагогов прошел в Карелии

Встречу с педагогами Карелии провела депутат Законодательного собрания и региональный координатор партпроекта «Новая школа» Галина Гореликова. На вопросы учителей ответили министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина, замглавы администрации Петрозаводска Екатерина Реутова, представители профсоюза работников образования, инспекции труда и юридического сообщества.

Первым прозвучал вопрос о мерах поддержки педагогов профильных классов. Наталья Кармазина пояснила, что директора могут выделять средства из стимулирующего фонда, закрепив это в локальных актах. Президент дал поручение отдельно отметить учителей физики и математики.

Учителей также интересовало, сохранятся ли меры соцподдержки для молодых специалистов.

Привлечение молодых кадров — это стратегическая задача для всех нас»,

— подчеркнула Наталья Кармазина.

Она напомнила, что молодым педагогам северные надбавки выплачиваются сразу в полном размере, а в течение трех лет при прохождении квалификации — дополнительная выплата в 100 тысяч рублей ежегодно.

В сельской местности педагоги получают компенсацию коммунальных услуг. Галина Гореликова добавила, что основной задачей остается заинтересовать молодых педагогов и закрепить их в профессии. Рассматривается возможность оплаты аренды жилья и коммунальных услуг для учителей и в городах.

Екатерина Реутова отметила важность нематериальной мотивации — системы наставничества, которая активно развивается в регионе.

На вопрос о возможности корректировки расписания под специфику школы ответили, что учреждения вправе перепланировать расписание. Что касается единого локального акта по классному руководству, сейчас идет апробация выбранного формата на нескольких школах, после чего документ будет утвержден. Процесс затянулся из-за различий между школами и нагрузкой классных руководителей.

Отдельно обсудили организацию школьного питания. Галина Гореликова отметила, что депутаты регулярно проводят встречи с родителями, посещают пищеблоки, знакомятся с меню и условиями. Ключевым остается обратная связь от семей. Наталья Кармазина добавила, что школы должны организовывать родительский контроль, а также проходить проверки представителей администраций районов.

Отдельно на встрече остановились на создании инклюзивной модели образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Кондопожском районе. По итогам встречи Наталья Кармазина и Галина Гореликова взяли вопрос под личный контроль и приняли решение в ближайшее время посетить администрацию Кондопоги, чтобы обсудить проблему и найти пути ее решения.