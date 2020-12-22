Всех въезжающих в Финляндию начали тестировать на коронавирус

На пограничном пункте в Вартиусе, расположенном на продолжении автодороги Костомукша – госграница, началось экспресс-тестирование въезжающих на коронавирусную инфекцию, сообщает портал Yle.



Тестирование касается всех прибывающих в Финляндию и проводится с целью обеспечить безопасность как путешественников, так и жителей страны вне зависимости от их национальности.

Погранохрана может запретить иностранцу въезд в Финляндию, если он представляет эпидемическую угрозу. В то же время граждане страны и обладатели двух паспортов могут въезжать в Финляндию беспрепятственно даже будучи зараженными.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в России, понятно, что любое движение через границу в нынешних условиях может включать в себя риски. Отдельные завезенные из России случаи COVID-19 тоже известны,

– заявляет руководитель больничного округа Кайнуу по вопросам пандемии Олли-Пекка Коуккари.

Погранохрана информирует, что движение через пункт пропуска Вартиус уменьшилось на 90% по сравнению с прошлым годом и сейчас границу пересекают в основном водители грузовиков. Через пункт пропуска проходит примерно сотня человек за сутки.

Сообщается, что если отдельный иностранец не представляет угрозы эпидемиологической ситуации, то он может при соблюдении остальных условий въезда, пересечь границу.

Например, водитель фуры, даже при положительном тесте на COVID-19 сможет въехать в Финляндию, разгрузиться и, не контактируя с другими людьми, выехать обратно на родину, сообщает погранохрана.

«Петрозаводск говорит» писал об этом ранее.

Фото с сайта yle.fi