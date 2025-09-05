Волонтеры полночи прочесывали темный лес в поисках двух пожилых женщин

Две пожилые женщины потерялись в минувший четверг 4 сентября в лесу вблизи олонецкого села Михайловское. Помочь с поисками попросили волонтеров.

Добровольцы отряда «Длинный берег» вместе со спасателями полночи прочесывали тесный лес в поисках 71-летней и 62-летней женщин. Но найти заблудившихся сразу не смогли. Поиски продолжились в пятницу. Пропавших смогли отыскать. Они живы.

Ранее мы писали, что у Лососинного заблудился грибник. Он сам вызвал спасателей на помощь.