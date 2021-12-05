Водители без прав стали угрозой безопасности на дорогах

С начала года в Республике Карелия произошло 38 ДТП с участием водителей, не имеющих права управления транспортным средством. В результате 50 человек травмированы, 11 человек погибли, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

В Олонце от управления автобусом был отстранён водитель, который не имел права управления транспортным средством, не был пристегнут ремнём безопасности, а автобус не зарегистрирован в установленном порядке. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

В Прионежском районе от управления отстранен житель Ленинградской области, водитель не имел права управлять данным транспортным средством (отсутствовала категория). Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». За что предусмотрено наказание - штраф в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. // Фото: ГИБДД Карелии.