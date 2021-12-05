05 декабря 2021, 19:29
Предотвращены попытки хищения имущества
Росгвардия Карелии более 400 раз выезжала по сигналу тревоги
Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия с 26 ноября по 3 декабря совершили более 400 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан.
В 12 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.
Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 14 граждан за административные правонарушения, 3 – по подозрению в совершении преступления. // Фото: Росгвардия Карелии.