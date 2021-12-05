Пьяная женщина публично оскорбляла полицейских в Кондопоге

В Кондопоге расследуется дело об оскорблении сотрудников полиции и угрозах в их адрес. По данным следствия, подозреваемая была задержана полицейскими в общественном месте в городе Кондопога в состоянии алкогольного опьянения. При задержании женщина повела себя агрессивно, в присутствии посторонних оскорбляла сотрудников полиции и угрожала применить насилие. Об этом сообщает пресс-служба следкома Карелии.

Следователями следственного отдела по городу Кондопога СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет. // Фото: следком Карелии