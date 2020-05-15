Водитель устроил жесткую аварию и сбежал с места ДТП в Петрозаводске

Вечером в четверг, 14 мая, на Древлянском кольце в Петрозаводске произошло ДТП. Инцидент, случившийся в 21:44, попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, ехавший на большой скорости по Лесному проспекту, не вписался в поворот и влетел в опору электроснабжения.

Один из водителей, ехавший следом, остановил свою машину и поспешил на помощь попавшему в аварию. Однако, автомобилист из пострадавшего автомобиля тут же убежал с места ДТП.