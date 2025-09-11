Вода замирает: завершился сезон фонтанов в Петрозаводске

Кажется, что еще совсем недавно горожане праздновали открытие сезона фонтанов на Студенческом бульваре – это был настоящий праздник с песнями, танцами и разными развлечениями. Время пролетело быстро, наступила осень, Администрация Петрозаводска приняла решение завершить сезон работы фонтанов в городе и работники АО «ПКС-Водоканал» традиционно начали подготовку фонтанов к «зимнему сну».

Процесс консервации включает очищение чаш и трубопроводов от мусора, перекрытие воды, продув форсунок, демонтаж деталей, подверженных влиянию морозов, а также снятие показаний приборов учета и демонтаж счетчиков на воду.

Сотрудники «ПКС - Водоканал» подготовят к зимнему сезону фонтаны «Калевала» в сквере им. Элиаса Леннрота, «Молекула Фуллерена», «Плачущий камень» на ул. Антикайнена, «Солдат, женщина и ребенок» в Центральном сквере, фонтаны на Березовой аллее и в сквере Аквамарин.

Осень, зима и весна пройдут довольно быстро, и следующим летом городские фонтаны вновь будут радовать всех жителей и гостей Петрозаводска своей прохладой и красотой.

Фото: РКС-Петрозаводск