В Вяртсиля будет еще один новый завод, а в Ляскеля строят детский сад

Депутат Законодательного собрания Республики Карелия Андрей Мазуровский в очередной раз посетил свой избирательный округ.

Народный избранник встретился с руководством Сортавальского района, побывал на стройплощадке в п. Ляскеля, где ведутся работы по установке свай для будущего детского сада, обсудил проблемы Вяртсильского городского поселения с главой и местными депутатами.

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