25 мая 2021, 22:07
В Вяртсиля будет еще один новый завод, а в Ляскеля строят детский сад
Депутат Андрей Мазуровский проехал по Сортавальскому и Питкярантскому районам
Депутат Законодательного собрания Республики Карелия Андрей Мазуровский в очередной раз посетил свой избирательный округ.
Народный избранник встретился с руководством Сортавальского района, побывал на стройплощадке в п. Ляскеля, где ведутся работы по установке свай для будущего детского сада, обсудил проблемы Вяртсильского городского поселения с главой и местными депутатами.
Подробнее в нашем сюжете.