25 мая 2021, 22:07
Общество

В Вяртсиля будет еще один новый завод, а в Ляскеля строят детский сад

Депутат Андрей Мазуровский проехал по Сортавальскому и Питкярантскому районам

Депутат Законодательного собрания Республики Карелия Андрей Мазуровский в очередной раз посетил свой избирательный округ. 

Народный избранник встретился с руководством Сортавальского района, побывал на стройплощадке в п. Ляскеля, где ведутся работы по установке свай для будущего детского сада, обсудил проблемы Вяртсильского городского поселения с главой и местными депутатами.

Подробнее в нашем сюжете.

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Метки: 
Сортавальский район
Питкярантский район
Вяртсиля
Ляскеля
депутат ЗС Карелии
Андрей Мазуровский
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