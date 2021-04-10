В школе №1 города Олонца провели заключительную дезинфекцию

Сегодня в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с целью предупреждения распространения норовирусной инфекции в здании средней школы №1 была проведена заключительная дезинфекция, сообщает паблик «Олонецкий район».

Работы проводились специалистами дезцентра города Олонца.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о вспышке норовируса в районном центре Карелии. По информации главы Карелии на утро 9 апреля, число обратившихся за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции увеличилось до 60 человек, из них 59 – учащиеся младших классов школы №1 и один взрослый - сотрудник пищеблока. Тяжелых случаев нет, все лечатся амбулаторно.

Фото из группы «Олонецкий район»