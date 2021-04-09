Возросло число заразившихся острой кишечной инфекцией школьников

В Олонце возросло число заболевших школьников. Накануне сообщалось о 58 учениках. По информации главы Карелии на утро 9 апреля, число обратившихся за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции увеличилось до 60 человек, из них 59 – учащиеся младших классов школы №1 и один взрослый - сотрудник пищеблока. Тяжелых случаев нет, все лечатся амбулаторно.

«Сегодня утром поступило еще пять вызовов к младшим школьникам и 4 – к детям дошкольного возраста с жалобами на аналогичные симптомы. Им диагноз пока не установлен»,

- сообщил Артур Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте».



Как мы сообщали ранее, в Роспотребнадзоре заявили, что у заболевших выявлен норовирус 2 генотипа. По мнению специалистов, заражений детей произошло через пищу, контаминированную вирусом от заболевшего человека.

Как подчеркнул губернатор, делать окончательные выводы еще рано. Эпидрасследование продолжается. В лабораторию поступило более 90 проб, в том числе готового питания и сырых продуктов, воды, смывы поверхностей в пищеблоке школы. Также продолжается обследование контактных лиц и персонала.



Ученики начальной школы переведены на дистанционное обучение. В Олонец направлены главный педиатр Ольга Шорохова и главный инфекционист Михаил Тищенко. Следственный комитет и прокуратура начали проверки. (фото pediatria.kiev.ua)

