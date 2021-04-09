Житель Карелии украл три ноутбука прямо из магазина

Житель Петрозаводска проник в павильон по продаже бывшей в употреблении электроники, расположенный в одном из торговых центров города, и похитил оттуда три ноутбука, портативную колонку, беспроводные наушники и видеорегистратор, сообщает МВД Карелии.

Стоимость украденного имущества оценена в 29 тысяч рублей.

Подозреваемый, 41-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, был установлен сотрудниками уголовного розыска.

Часть похищенного имущества фигурант сбыл, остальное выдал правоохранителям добровольно. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото с сайта 59sale.ru