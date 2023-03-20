В Северном Приладожье хотят создать производственную аптеку

Раньше в Карелии чуть ли не в каждой аптеке производили лекарства по рецепту для определенного пациента. Сегодня в регионе осталось всего две производственные аптеки – в Петрозаводске на базе Карелфарма, а также в Костомукше на базе Межрайонной больницы. Прорабатываем вопрос о создании производственной аптеки в Северном Приладожье.

В республиканском Минздраве в понедельник, 20 марта, сообщили о начале работы по восстановлению производственных аптек.

Межрайонная больница будет изготавливать препараты для жителей Калевальского, Лоухского, Кемского, Муезерского и Беломорского районов, а Карелфарм – всех остальных.



В аптеках будут производить мази, глазные капли, порошки для наружного применения и многое другое для взрослых и детей. Раньше таким аптекам нельзя было делать детские дозировки из готовых лекарственных препаратов взрослых дозировок. Но благодаря изменениям в федеральном законодательстве с декабря 2022 года делать это разрешили. // фото со страницы министра здравоохранения ВК