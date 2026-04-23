В Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключил отмену ЕГЭ в стране в ближайшие годы. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так все бурно развивается, может, лет через 10»,

- сказал глава ведомства.

Как отметил Музаев, текущая модель единого госэкзамена имеет недостатки, однако, обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из любого региона.

