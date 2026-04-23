23 апреля 2026, 12:32
В Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ
Единый госэкзамен не собираются отменять в стране в ближайшие годы
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключил отмену ЕГЭ в стране в ближайшие годы. Слова специалиста приводит ТАСС.
«Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так все бурно развивается, может, лет через 10»,
- сказал глава ведомства.
Как отметил Музаев, текущая модель единого госэкзамена имеет недостатки, однако, обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из любого региона.
