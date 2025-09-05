В Пудожском районе продолжается капитальный ремонт школ

Министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина встретилась с директорами школ Пудожа, а также вместе с министром строительства, ЖКХ и энергетики республики Александром Федоричевым проверила ход капитальных ремонтов школ.

В этом году сразу две школы Пудожского района участвуют в программе капитальных ремонтов по нацпроекту «Молодежь и дети». В школе поселка Авдеево работы близятся к завершению. В образовательное учреждение уже поступает современное оборудование.

Проверила, как организован образовательный процесс в приспособленных помещениях. Надеемся, что вторую четверть ребята начнут уже в своей – практически новой – школе,

– сказала Наталья Кармазина.

В Кубовской школе работы продолжаются. Заменены окна, обшивается фасад, залиты полы. На время ремонта образовательный процесс организован в помещениях детского сада.

На встрече с директорами школ обсудили перспективы развития образовательных учреждений.

Отметили, что необходимо проводить мероприятия, которые бы встраивались в федеральную и региональную повестку развития образования,

– рассказала министр образования и спорта Карелии.

Фото: Министерство образования и спорта Республики Карелия