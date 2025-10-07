В Петрозаводске женщина упала в автобусе из-за маневра водителя Lifan

В центре столицы Карелии травмирована 32-летняя женщина-пассажир городского автобуса. Дорожный инцидент произошел утром 6 октября.

Маршрутка № 16 двигалась по площади Гагарина. В этот момент с парковки задним ходом сдавал 61-летний водитель автомобиля Lifan. Водитель маршрутки резко затормозил, в салоне удержались не все. Телесные повреждения получила одна женщина.

В Госавтоинспекции посчитали, что водитель кроссовера не убедился в безопасности своего маневра. Обстоятельства аварии еще устанавливают.