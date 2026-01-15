В Петрозаводске простятся с подполковником внутренней службы

В Карелии умер подполковник внутренней службы в отставке Дмитрий Поляков. Он ушел из жизни 11 января в возрасте 69 лет, сообщили в региональном УФСИН.

Поляков служил в ВМФ, затем работал главным энергетиком в исправительной колонии №9, после стал главным инженером, далее заместителем начальника колонии по тылу. С 2004 по 2007-й годы возглавлял республиканскую больницу №2 в Медвежьегорске. Поляков награжден медалями «За боевые заслуги», а также «За службу» 1 степени.

«Будучи на заслуженном отдыхе Дмитрий Сергеевич принимал активное участие в воспитании молодых офицеров, в деятельности регионального отделения ветеранской организации УИС. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его родственников, друзей, сотрудников и ветеранов УФСИН России по республике Карелия»,

- говорится в некрологе.

Прощание пройдет 16 января с 13:00 до 14:00 в траурном зале на улице Вольная.