Снег в урнах и на скамейках – по Беличьему парку теперь только пешком

Скамейки утонули в снегу на центральной аллее Беличьего парка в Петрозаводске.

Почти ко всем скамейкам не подойти из-за снежной горки перед ними. По аллее прошел трактор – видны следы от колес и сваленные кучи снега по сторонам.

Трактор почистил дорожку, а подходы к скамейкам оказались заблокированы. Ни сумку не поставить, ни посидеть. Вдобавок некоторые урны переполнены – мусор торчит наружу вперемешку со снегом. Некоторые урны, как и скамейки утонули в сугробах.

Не чищено и возле нескольких площадок, где установлены уличные тренажеры. Любители прогулок и физической активности под елками, судя по всему, сами протоптали к ним дорожки и утоптали снег возле тренажеров.

Правда, возле одной площадки с тренажерами видны следы уборки.

Между тем в соцсети продолжают высказывать недовольство качеством уборки карельской столицы после снегопадов.

«Интересно, администрация города в курсе, что в Карелии снег бывает? Почистите заезд на Калинина, к детской стоматологии невозможно даже на машине заехать», - пишут в сообществе «Подслушано в Птз».

«Около детского сада номер 8 есть две дороги, одну почистили, а с другой стороны выше колена, так еще и накидали гору с дороги. Ходите, как хотите, говорится», - пишут в паблике.