Российского врача жестоко убили в Таиланде

В Таиланде в гостиничном номере нашли тело 41-летнего хирурга из Красноярска.

По версии Mash, мужчину могли убить из-за того, что он стал свидетелем изнасилования девушки на улице. Его могли выследить, вломиться в номер отеля в элитном районе в Паттайе и избить до смерти. На теле мужчины множественные переломы и травма головы.

В Таиланд мужчина прилетел один на отдых 6 января по туристическому туру. По данным судмедэкспертизы, россиянин умер в тот же день. Мама погибшего рассказала, что вскоре после прилета сын позвонил и вскользь упомянул, что стал свидетелем нападения на женщину. После этого он на связь больше не выходил. Чтобы доставить тело россиянина домой, коллеги и пациенты, которым за годы работы помог врач, собрали деньги.