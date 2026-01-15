Спортсмен прошел 137 километров по Карелии

Карельский лыжник Влад Пантелеев устроил супермарафон по Карелии. Об этом сообщает паблик администрации Медвежьегорского района.

Спортсмен в период с 6 по 9 января прошел 137 километров пешком и на лыжах. Кольцевой маршрут соединил живописные точки: от поселка Маслозеро через Сяргозеро, Вягозеро, Тухкозеро, Шалговаару, Самсонову гору, деревню Венгигора, водопад Валолламиннкошки, Елмаозеро и Чурозеро - обратно к стартовой точке в Маслозере.

«Отличный получился поход! Бывали пасмурные деньки со снегом и солнечные, ну а четвертый день похода завершился на красивой ноте: солнечным, ярким, ясным морозным деньком! Чувствую себя хорошо!», - рассказал спортсмен.

