15 января 2026, 09:26
Спортсмен прошел 137 километров по Карелии
Сегежский лыжник Влад Пантелеев устроил турне по нашей республике
Фото администрации Медвежьегорского района
Карельский лыжник Влад Пантелеев устроил супермарафон по Карелии. Об этом сообщает паблик администрации Медвежьегорского района.
Спортсмен в период с 6 по 9 января прошел 137 километров пешком и на лыжах. Кольцевой маршрут соединил живописные точки: от поселка Маслозеро через Сяргозеро, Вягозеро, Тухкозеро, Шалговаару, Самсонову гору, деревню Венгигора, водопад Валолламиннкошки, Елмаозеро и Чурозеро - обратно к стартовой точке в Маслозере.
«Отличный получился поход! Бывали пасмурные деньки со снегом и солнечные, ну а четвертый день похода завершился на красивой ноте: солнечным, ярким, ясным морозным деньком! Чувствую себя хорошо!», - рассказал спортсмен.
Ранее сообщалось о том, что в сладкие шашки будут рубиться в Петрозаводске.