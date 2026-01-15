Жительницу Карелии обвинили в крупном мошенничестве

Суд обязал жительницу Лахденпохского района вернуть государству земельный участок в поселке Кортела, сообщили в республиканской прокуратуре.

Установлено, что в 2018 году женщина предоставила в Росреестр недостоверные сведения о возведении на арендованном ею земельном участке дома, заключила договор купли-продажи и стала собственницей участка в упрощенном порядке.

«Прокурорская проверка показала, что постройка на участке не обладает признаками объекта капитального строительства и не может быть использована в целях проживания, что указывает на нарушение порядка оформления права собственности на земельный участок»,

— говорится в сообщении.

Суд обязал покупательницу землю вернуть.

Кроме того, в настоящее время против женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.