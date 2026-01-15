Умерла бывшая мэр Муезерского поселения Людмила Баринкова

Перестало биться сердце Людмилы Баринковой. В администрации Муезерского округа сообщили, что она умерла 14 января после продолжительной болезни.

Баринкова родилась 22 февраля 1960 года в Красногоровке Донецкой области, окончила Горловский техникум советской торговли,Северо-Западную академию госслужбы. Трудовая деятельность началась в 1979 году на должностях технолога, старшего технолога, начальника отдела общественного питания ОРСа Ругозерского ЛПХа, Муезерского КЛПХа, ОАО «Муезерский торговый дом», где она проработала по 1994 год, работала в частном предприятии, с 1996 по 2013 год - в администрации Муезерского района в качестве бухгалтера-экономиста, специалиста 1 категории, ведущего специалиста комитета по управлению муниципальным имуществом, ведущим специалистом в отделе экономики. В 2013-м, в 2017-м и в 2022 году избиралась главой Муезерского городского поселения, 26 июня 2025 года ушла в отставку по собственному желанию.

Прощание пройдет в Петрозаводске 16 января с 14:00 до 15:00 на Вольной, в Муезерском прощание состоится 17 января с 9:00 до 11:45 в ритуальном зале на Гагарина.