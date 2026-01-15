15 января 2026, 09:20
Общество

Суд в Карелии защитил права многодетной матери

Истец не смог предоставить исчерпывающие доказательства и проиграл суд в Карелии
Фото: shopify.com

Суд в Питкяранте отказал в удовлетворении исковых требований республиканского отделения Фонда пенсионного и социального страхования, которое просило взыскать с местной жительницы переплату пособия на детей, сообщили в Питкярантском городском суде.

Женщине назначили ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, но по итогам дополнительной проверки сведений отделение фонда приняло решение прекратить денежные перечисления. Причина отсутствие подтверждения проживания по адресу, указанному в заявлении. С женщины хотели взыскать переплату в сумме 189 тысяч рублей двадцать копеек.

Суд установил, что истец не предоставил исчерпывающих доказательств, подтверждающих, что семья женщины не проживала в определённый период в Карелии, и сведения о другом фактическом месте жительства, и отказал в удовлетворении иска. Решение суда в законную силу не вступило.

