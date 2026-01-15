Лютые морозы еще могут накрыть Карелию

В праздники погодные катаклизмы не затронули Карелию, хотя и ударили морозы, и обрушились снегопады.

В начале первого месяца нового года в республике наблюдался дефицит осадков, исключение Петрозаводск, в городе снега было хоть отбавляй. Вклад внесла не скованная льдом центральная часть Онежского озера. По наблюдению гидрометцентра, в Петрозаводске декадная норма осадков была превышена более чем 2 раза – 25,4 мм при норме 12 мм.

В середине месяца высота снежного покрова составила от 14 см на юго-западе до 59 см на северо-востоке республики, в Петрозаводске высота сугробов достигла 33 см – это в 1,3 раза выше средних многолетних значений.

Большую часть второй декады месяца температура воздуха будет около нормы и выше нее. Крещенская ночь для большей части Карелии не будет сильно морозной – в республике прогнозируется от -2 до -7 градусов, в Петрозаводске температура воздуха ожидается в пределах -2, -4 и без существенных осадков.

Синоптики с оглядкой на мировые прогностические центры предполагают, что третья декада месяца будет холоднее. А наиболее низкая температура, -25, -30 градусов, придется на последнюю пятидневку месяца.

Ранее мы сообщали, что в Петрозаводске Крещенских купаний проводить не будут из-за рыхлого льда.