В Петрозаводске открыли памятную доску тренеру Александру Балеву

В Петрозаводске состоялось открытие памятной доски Александру Николаевичу Балеву — многолетнему руководителю водно-спортивного центра «Акватика», тренеру и организатору баскетбола в Карелии.

В 2000 году он вместе с соратниками создал баскетбольный клуб «Карелия», затем — клуб «Карелия-ЮНИОР» и школу юношеского баскетбола, пригласив молодых талантливых тренеров. Под его руководством команды становились победителями и призёрами многочисленных республиканских и всероссийских соревнований.

В 2006 году на базе «Акватики» Александр Николаевич основал первую в стране Школьную баскетбольную лигу (ШБЛ). Через три года эта система школьных соревнований была внедрена по всей России. Сегодня ШБЛ — одно из самых массовых спортивных движений страны, в котором участвуют более миллиона юных баскетболистов.

Как спортсмен, Александр Балев в период с 2004 по 2018 годы входил в состав спортивной сборной России по баскетболу среди ветеранов, многократно становился призёром первенств мира и Европы. В 2008 году завоевал «серебро» на Олимпиаде среди ветеранов в Канаде.

На церемонии открытия памятной доски было много известных людей, в том числе бывши глава республики Сергей Катанандов.

Александр Николаевич Балев оставил после себя огромное спортивное наследие, тысячи воспитанников и бесценную память, которая навсегда останется в сердцах.