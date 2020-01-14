14 января 2020, 18:19
Происшествия

В Петрозаводске мужчину посадили на 10 лет за попытку сбыть наркотики

Осужденный за преступление в сфере наркотиков мужчина проведет 10 лет 5 месяцев в колонии особого режима, также ему предстоит выплатить штраф

Петрозаводский городской суд признал ранее судимого мужчину виновным в покушении на сбыт наркотиков.

Как следует из материалов дела, ему назначили наказание в виде 10 лет 5 месяцев лишения свободы в колонии особого режима. Также ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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покушение на сбыт
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уголовное дело
штраф