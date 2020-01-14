В Медвежьегорском районе рыбак провалился под лед

Вчера, 13 января, четверо мужчин отправились на рыбалку на Онежском озере в Медвежьегорском районе, один мужчина погиб, сообщает Следком Карелии.

Трагедия произошла, когда один из рыбаков решил отойти от берега. Он провалился под лед и утонул. Впоследствии спасатели извлекли тело погибшего из водоема.

Следкомом Карелии проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на водоеме.

Напомним, 10 января на Ладожском озере, в 10 метрах от берега в заливе Меклахти, сразу двое рыбаков провалились под лед: один из мужчин сумел выбраться, а второй - нет.