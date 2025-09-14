В Мурманской области на участке автодороги ограничат движение

ФКУ Упрдор «Кола» сообщает о предстоящем ограничении движения на участке трассы «Кола».

18 сентября с 9:00 до 14:00 на участке с 11-го по 14-й км автодороги подъезд к г. Североморску (входит в состав автодороги Р-21 «Кола») в Мурманской области будет полностью прекращено движение для всех видов транспортных средств.

Уточняется, что ограничение будет введено в связи с проведением плановых учений по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильным дорогам в условиях чрезвычайной ситуации.

На время действия ограничений проезд будет организован по территории г. Мурманска.