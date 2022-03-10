В квартиру жителя Петрозаводска ночью забрался пьяный вор

В полицию Петрозаводска обратился 34-летний житель Перевалки. Мужчина рассказал, что ночью из его квартиры были похищены два мобильных телефона и ноутбук, общий ущерб составил 67 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что крепко спал. Его разбудил звук закрывающейся двери. Хозяин понял, что в его квартире кто-то побывал, но догнать злодея не успел.

Под подозрение попал 22-летний горожанин. Он рассказал, что возвращался из бара и решил подергать ручки дверей квартир. Одна из них оказалась незаперта. Воспользовавшись этим, мужчина проник внутрь, похитил гаджеты и убежал.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/neshom