Рецидивиста будут судить за ночное нападение с молотком на подростков

Молодого жителя Петрозаводска будут судить за разбой, дело уже передали в суд. Летом прошлого года 21-летний юноша вышел ночью на Лососинское шоссе с молотком и ограбил двух несовершеннолетних.

Злоумышленник был пьян, по дороге ему попались незнакомые подростки. Мужчина пригрозил им молотком и потребовал отдать деньги и вещи. При этом он был агрессивен и говорил, что применит насилие.

Мальчишки испугались и вывернули карманы. Разбойник отнял у одного из них мобильный телефон и скрылся.

Ребята обратились полицию, стражи порядка задержали их обидчика. Оказалось, раньше он уже имел судимость за подобное преступление. Злодея заключили под стражу. // Фото: golos-buryatyi.ru