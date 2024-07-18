В корме для домашних животных из маркетплейсов нашли ядовитое вещество

В популярном корме для кошек Chammy, который можно приобрести на маркетплейсах в России, обнаружили токсичное вещество. Об этом стало известно из сообщения Фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» на официальном сайте организации.

Владелец одного из пострадавших питомцев сообщил, что после употребления этого корма у его кота появились рвота и диарея. Ветеринар установил, что эти симптомы связаны с пищевым отравлением, после чего житель Москвы обратился в фонд за помощью.

Аналогичный инцидент произошёл с владельцем животного из Королёва в Московской области. Он кормил своих кошек «Chammy с рыбой».

Экспертиза в московской лаборатории ВЕТА показала, что в кормах со вкусом рыбы, говядины и курицы превышено допустимое содержание свинца. Продукция не соответствует российским стандартам безопасности.

По словам директора фонда Григория Балагурова, это уже не первый случай отравления домашних животных кормом за последний месяц. В июне к ним обратился владелец шпица, который отравился кормом Moonsy.

Дистрибьютором данной продукции выступает та же компания, что производит и корм Chammy, то есть «Форсаж».

Специалисты фонда предполагают, что некачественная упаковка могла стать причиной попадания опасных веществ в корма. Фонд обратится в Роспотребнадзор с просьбой проверить продукцию компании. // фото: freepik.com