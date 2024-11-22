В Карелии похолодает до минус 9 в субботу

Завтра, 23 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха -1,-3°С в течение суток. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха 0, -5°С в течение суток, ночью при прояснениях до -9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4-6, пасмурно, снег.

В Сегеже -1-3, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале 0-2, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»