В карельском поселке появится новое пожарное депо

Новое депо для пожарных машин строят в поселке Рабочеостровск. Фотографиями здания на этапе стройтельства поделились сотрудники Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«Для пожарных возводится модульное здание на два машиновыезда. Подрядчиком уже организована планировка земельного участка и подготовлено основание для монтажа здания будущего пожарного депо. Как видите, в настоящее время осуществляется поставка металлоконструкций на строительную площадку», - сообщает источник.

Таким образом, в ноябре 2020 года планируется обновление пожарной части №66 Рабочеостровска. В Госкомитете добавили, что возведение современных пожарных депо продолжается в трех населенных пунктах Карелии.