В карельском поселке появилась современная библиотека

Большие возможности для читателей библиотеки открылись благодаря национальному проекту «Семья».

Жители Найстенъярви теперь могут похвастаться новой, современной библиотекой! В поселке состоялось торжественное открытие обновленного учреждения, которое теперь соответствует всем современным требованиям модельного стандарта.

Сельская библиотека находится в здании школы.

«У нас завершился масштабный ремонт. Мы полностью обновили интерьер: потолки сияют свежей краской, стены аккуратно оштукатурены и тоже получили новое цветовое решение. Пол теперь не только отремонтирован, но и покрыт современным, практичным линолеумом. К счастью, система отопления у нас и так была в отличном состоянии, так что теперь в библиотеке будет еще теплее и уютнее.

Главное новшество – это, конечно, новая мебель! Библиотека избавилась от старой и громоздкой, заменив ее на стильную и функциональную. Здесь появилась игровая зона для самых маленьких, где мебель выполнена в виде сказочных домиков и замков. Для подростков мы выделили отдельное пространство со стеллажами, наполненными интересной литературой. А для взрослых читателей теперь есть уютная зона с художественной и отраслевой литературой», — рассказала библиотекарь Оксана Юрьевна Сидорова.

Помимо мебели, библиотека пополнилась увлекательными играми и, конечно же, новыми книгами, книжный фонд увеличился на 5582 книги. Но, пожалуй, самое приятное – это поступление современной техники, которое стало возможным благодаря проекту. Теперь в сельской библиотеке есть ноутбуки, компьютер, многофункциональное устройство (МФУ), ламинатор, интерактивный стол для детей, телевизор и проектор. Это открывает перед посетителями «книжкиного дома» новые возможности для проведения мастер-классов, интерактивных занятий и других интересных дел.

Библиотека для жителей поселка это настоящая творческая территория. Сюда приходят не только за интересными книгами, но и с пользой провести время. В библиотеке созданы клубы по интересам. Взрослые и дети занимаются рукоделием, рисованием, посещают театральный кружок… Каждый месяц для читателей проходят разнообразные встречи, вечера, игры – не заскучаешь.

Найстенъярвская библиотека – первая в Суоярвском округе, получившая статус мобильной, и тринадцатая по счету модельная библиотека в Республике Карелия. Ожидается, что новое пространство станет настоящим центром притяжения для жителей всех возрастов.

«В 2025 году нашей библиотеке исполняется 75 лет. Приятно, что юбилейный год библиотека встретила с новым ремонтом, новыми стеллажами, новыми книгами. Жители Найстенъярви уже успели оценить все перемены, и мы видим, как им здесь нравится проводить время. Не удивительно, что выросло число зарегистрированных читателей. Их теперь 550, то есть почти половина всех живущих в поселке, — рассказывает Оксана Юрьевна и приглашает земляков в обновленную библиотеку.