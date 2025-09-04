В Карелии снизилось количество преступлений

По итогам 7 месяцев 2025 года криминальная обстановка на территории Республики Карелия характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений. Их количество уменьшилось более чем на 14 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – с 6658 до 5716.

Сокращение отмечено как среди тяжких преступных посягательств (более чем на 6 %), так и среди преступлений средней (более 19 %) и небольшой тяжести (более 17 %).

Снизилось число преступлений, направленных против личности: убийств, покушений на убийство, деяний, сопряженных с причинением как тяжкого, так и легкого вреда здоровью. Отмечено снижение количества преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах: сократилось число краж, фактов уничтожения чужого имущества и нанесения вреда здоровью, не зарегистрировано разбоев, вымогательств, изнасилований и покушений на них.

В результате принятых профилактических мер снизилось количество преступлений лицами, ранее уже совершавшими противоправные действия (почти на 23 %), а также ранее судимыми (более чем на 18 %). Уменьшилось и число преступлений, совершенных несовершеннолетними (почти на 7 %). 85 % из них составляют деяния имущественного характера, среди которых преобладают кражи. Их количество с начала года также снизилось на 5 %.

Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел республики пресечено 12917 административных правонарушений.

В результате всех принимаемых Министерством внутренних дел и Правительством региона мер на территории республики обеспечен контроль правопорядка.