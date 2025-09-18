В Карелии родителей штрафуют за детей-водителей

Родителей привлекают к ответственности за детей, нарушающих ПДД. О дорожных происшествиях с участием несовершеннолетних водителях рассказали в ГАИ.

С начала года в Карелии произошло 74 аварии с участием детей, 87 пострадали, один ребенок погиб. В 20 авариях травмированы 20 несовершеннолетних водителей мото-велотранспорта.

К административной ответственности дети-водители, до 17 лет привлекались 239 раз, наказание в виде штрафа выносили в отношении подростков 16-17 лет-58 раз.

Вспомнили в дорожной полиции, как в Деревянке остановили одиннадцатилетнего водителя мопеда Alpha, не имевшего прав. В отношении родителя составили административный материал по статье по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством). За это родителям грозит штраф в размере 30 тысяч. За нарушение ПДД ребенком родителей могут привлечь к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию). Материалы передают в комиссию по делам несовершеннолетних.