В Карелии раскрыли самые востребованные профессии

В Карелии чаще всего искали специалиста по монтажным работам, при этом соискателю готовы были предложить 60 тысяч как зарплату. Также работодатели искали сварщиков и машинистов спецтехники, делится РБК Карелия.

Соискателям на вакансию сварщика предлагали больше всего денег - 151 тысячу в месяц. Не обделили и машинистов спецтехники: им готовы были заплатить 120 тысяч за месяц работы. Эксперты отметили, что эти специалисты задействованы во всех сферах жизни: строительстве, сельском хозяйстве, ЖКХ, транспортной отрасли и логистике - поэтому спрос на них всегда будет большим.

Также летом работодатели предложили 315 вакансий для водителей автомобилей. Кроме этого, часто искали и врачей (268 предложений), и учителей (212).