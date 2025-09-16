В Карелии работодатель выплатит полмиллиона попавшей в ДТП сотруднице

Работодатель выплатит компенсацию попавшей в аварию сотруднице. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре.

Авария произошла зимой в Пудожском районе. Женщина вместе с водителем ехала в служебной машине, водитель нарушил ПДД и угодил в аварию. Женщина-пассажир поручила тяжелые травмы.

Водителя впоследствии осудили, его приговорили к году ограничения свободы. А прокуратура через суд потребовала работодателя выплатить пострадавшей компенсацию в размере полмиллиона рублей. Суд позицию ведомства поддержал.