В Карелии работает проект по адаптации ветеранов СВО

Ближний круг - так называется грантовый проект Фонда президентских грантов, реализуемый на территории Карелии. В рамках проекта собираются группы ветеранов боевых действий и членов их семей. Цель - адаптация и социализация участников СВО. Первая встреча мужской группы прошла с участием психолога, руководителя Семейного центра «Вереск» Екатерины Сараевой.

Екатерина рассказала ветеранам о планах на ближайшие полтора года работы. В основе плана - подготовка координаторов из числа ветеранов боевых действий для проведения групп.

Екатерина Сараева сообщила, что проект не будет сосредоточен только в Петрозаводске. Мероприятия будут проходить и в других районах Карелии.