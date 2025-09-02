02 сентября 2025, 16:40
В Карелии работает проект по адаптации ветеранов СВО
Руководителей психологических групп для адаптации ветеранов боевых действий будут готовить из самих ветеранов
фото: Петрозаводск говорит
Ближний круг - так называется грантовый проект Фонда президентских грантов, реализуемый на территории Карелии. В рамках проекта собираются группы ветеранов боевых действий и членов их семей. Цель - адаптация и социализация участников СВО. Первая встреча мужской группы прошла с участием психолога, руководителя Семейного центра «Вереск» Екатерины Сараевой.
Екатерина рассказала ветеранам о планах на ближайшие полтора года работы. В основе плана - подготовка координаторов из числа ветеранов боевых действий для проведения групп.
Екатерина Сараева сообщила, что проект не будет сосредоточен только в Петрозаводске. Мероприятия будут проходить и в других районах Карелии.