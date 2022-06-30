В Карелии пропал 43-летний Александр Федотов, ему нужна медпомощь

Пропал 43-летний житель деревни Готнаволок Кондопожского района Александр Анатольевич Федотов.

Поисковики из отряда «ЛизаАлерт» просят жителей региона помочь найти мужчину. Он нуждается в медицинской помощи. Его местонахождение не известно с 29 июня.

Приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые.

Одежда: голубая кофта, темно-зеленые спортивные штаны, темная панама. Предположительно на пропавшем были голубые галоши или черные резиновые тапки. (фото vk.com)