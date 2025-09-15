В Карелии инженер завода подверг людей опасности и поплатился

30-летнего жителя Карелии осудили по делу о коммерческом подкупе.

По сведениям прокуратуры, старший инженер целлюлозно-бумажного комбината не обеспечил соблюдение требований правил охраны и безопасности труда при выполнении строительно-демонтажных работ на территории производственного участка. Нарушения выявила группа производственной безопасности предприятия.

Мужчина хотел сохранить все в тайне, чтобы избежать штрафа. Для этого он передал руководителю группы 20 тысяч рублей. После передачи денег его задержали. Мужчина вину признал. Суд приговорил его к штрафу в размере 400 тысяч.