В Карелии для музея Воинской Славы предлагают только подвалы

Текст: Елена Малишевская

21 мая руководители музея Воинской Славы получили уведомление от директора Сортавальского колледжа об освобождении помещений, занимаемых музеем, до 1 июня. Директор колледжа объяснил это тем, что у них отбирают здание на ул. Советских космонавтов и передают в муниципальную собственность, возможно, для продажи, а музейное помещение понадобится для организации учебного процесса. Общественность подняла шум. Глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин поспешил заверить, что музей никуда не выгонят. Подключилось министерство образования, которое тоже опровергло информацию о выселении. Однако люди, много лет сохраняющие музей на общественных началах, не верят этим обещаниям.

Первые коллекции музея Воинской Славы в Сортавале создавались еще в 80-х годах прошлого века. Среди экспонатов есть такие раритеты, который нет даже в Национальном музее Карелии, рассказал нам один из экскурсоводов, руководитель военно-исторического клуба «Стражникъ» Сергей Чернобай. Сейчас сортавальский музей занимает помещение размером 60 квадратных метров на цокольном этаже колледжа. А нужно триста квадратных метров.

«В моей личной квартире есть комната, которая полностью занята музейными экспонатами. Также и у других членов нашей команды - тех, кто сохраняет музей и пополняет его коллекцию. Раритеты, найденные в результате поисковой работы, пылятся по квартирам, гаражам и сараям»,

- сетует Сергей Чернобай.

Сам музей кочует из подвала в подвал. В 2016 году для него нашли помещение в цокольном этаже по адресу: ул. Комсомольская, д. 8. Ветераны Вооруженных сил сделали там ремонт, в том числе и за свои деньги.

«Было торжественное открытие музея, аплодисменты, пламенные речи чиновников всех уровней, пожелания хорошей работы. Но это все для прессы и телевидения, нужна была красивая картинка. Проходит некоторое время, и районная администрация просит освободить занимаемое музеем Воинской Славы помещение в связи с его продажей».

Спасибо Сортавальскому колледжу, говорят в музее, тогда приютил. Но это тоже цокольный этаж, а по сути, подвал. Прошло время, история повторяется.

«Сколько за это время Сортавальские власти продали муниципального имущества? Не сосчитать. Могли они не продавать какое-то здание и отдать его под музей? Могли. Но не захотели. Почему сегодня мы должны верить обещаниям?»,

- задает вопросы Сергей Чернобай.

Экскурсии в музей Воинской Славы всегда были бесплатными. Общественники, поисковики, ветераны армии сами здесь водят группы, рассказывают о ценных экспонатах, считая, что это важно, особенно для подрастающего поколения. После того как начался скандал с выселением, в музей приехал руководитель округа Сергей Крупин и предложил несколько вариантов его дальнейшего существования.

«Один из предложенных вариантов помещений это подвал жилого дома по адресу: ул. Победы, д. 1. Почему не стыдно чиновникам предлагать варианты подвалов? Потому, что уже 80 лет Победы в Великой Отечественной войне, давно это было... десятки лет прошли. Ведь люди погибали на войне, возможно их деды, за их жизни, что бы они жили. Но местные чиновники это забыли или не хотят вспоминать, так как у них все хорошо!»,

- отмечает Сергей Чернобай.

Второй неофициально предложенный вариант - это дом, который признан аварийным. Его сейчас расселили. Стоит заброшка без дверей, разбиты окна.

«Психология наверное такая, что раз они бесплатно экскурсии в музее проводят, значит богатые. А знаете, мы богатые на самом деле, пусть не материально, а духовно! У нас есть любимая Родина, любимый город. У нас есть люди, которые к нам приходят в музей. Люди, которым интересна ратная история нашей страны».

Даже не верится, что вся эта история происходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в год Защитников Отечества. Казалось бы, вся работа уже проделана — музей есть, коллекции готовы, даже экскурсоводов не нужно содержать, просто найдите достойное помещение. Пока не находится.

Создатели и хранители музея Воинской Славы в Сортавале не намерены сдаваться без боя. Сейчас они готовят новые обращения во все уровни власти — просят помощи и поддержки. Будем следить за этой историей. © «Петрозаводск говорит»